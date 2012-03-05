刘明康：中国实施利率改革时机成熟

"现在条件已成熟,"刘明康在两会间隙对路透记者表示."我们需要谨慎推进,并对如何实施这项改革有一个周全计划."

他还指出,利率市场化亦是中国逐步实现人民币完全自由兑换的前提条件.他还称,中国必须推进全面经济改革.(完)