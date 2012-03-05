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中国财经 | 2012年 3月 5日 星期一 18:50 BJT

刘明康：中国实施利率改革时机成熟

路透北京3月5日电---前中国银监会主席刘明康周一表示,中国推动利率自由化,以扶持经济持续增长的条件已成熟.

"现在条件已成熟,"刘明康在两会间隙对路透记者表示."我们需要谨慎推进,并对如何实施这项改革有一个周全计划."

刘明康表示,国内银行利用利率市场化,通过推出一系列高收益的财富管理产品.银行通过这类产品获得更多存款,可用於表外放贷,避开货币当局的严格监管.

他还指出,利率市场化亦是中国逐步实现人民币完全自由兑换的前提条件.他还称,中国必须推进全面经济改革.(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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