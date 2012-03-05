刘明康：中国实施利率改革时机成熟

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月5日电---前中国银监会主席刘明康周一表示,中国推动利率自由化,以扶持经济持续增长的条件已成熟.
"现在条件已成熟,"刘明康在两会间隙对路透记者表示."我们需要谨慎推进,并对如何实施这项改革有一个周全计划."
刘明康表示,国内银行利用利率市场化,通过推出一系列高收益的财富管理产品.银行通过这类产品获得更多存款,可用於表外放贷,避开货币当局的严格监管.
他还指出,利率市场化亦是中国逐步实现人民币完全自由兑换的前提条件.他还称,中国必须推进全面经济改革.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。