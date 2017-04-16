刘士余称交易所应对公司上市、并购重组等进行实质性监管

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京4月15日 - 中国证监会主席刘士余周六称，交易所必须依法主动行使全方位监管职能，包括对公司上市、退市和并购重组的实质性监管；要敢于亮剑，运用自身规则的灵活性，对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软。
深圳证券交易所网站新闻稿援引他在出席深交所2017年会员大会的讲话称，要稳步推进交易所双向开放，通过交易设施互通、产品互挂、技术合作和参股合资等方式，深化与全球主要交易场所的联系，逐步形成交易所的全球布局。
“对会计师事务所等从事证券业务的其他中介机构，交易所都必须有规可约、有矩可束。”刘士余称，“总之，入场者都要受交易所监管，没有例外。”
他还强调，投行作为交易所的会员，要回归本源、专注主业；从事证券业务的注册会计师与会计师事务所，要做资本市场的“看门人”，不要让劣质企业混进来。
中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。