钢琴王子李云迪助阵国际货币上海慈善日 客串纪纪人募款152万元

路透上海12月9日 - 随着肖邦前奏曲“雨滴”流淌在交易大厅，上海国际货币经纪公司慈善日的活动拉开帷幕。知名钢琴家李云迪周三不仅向交易员们献上了一曲悠美的钢琴曲，也客串了一把经纪人助阵2015年慈善日活动，全日共募得善款152万元人民币。

上海国际货币每年12月的第二个周三都会举办慈善日，当天的全部交易佣金收入将捐赠给慈善机构。今年活动募集的部分善款则对接美丽中国项目，善款将用于帮助贫困地区学生，获得与发达地区同等优质师资的公益教育领域。

在最值得期待的特邀嘉宾客串经纪人环节，李云迪以一笔高难度的外汇期权交易开场。该笔交易对手方为招商银行和平安银行，为期限一周的外汇蝶式期权，波动率在3.7和4.2，成交量1.8亿美元。

与专业的经纪人相比，李云迪的报价撮合过程儒雅淡定，轻声细语。“你好，请问是国家开发银行的李卓锴吗，我是CFETS-ICAP本届慈善日嘉宾李云迪。现在跟你确认一笔存单交易。”

在短短1小时内，优雅跨界的李云迪便撮合完成了10多笔交易，领域涵盖外汇、信用债、利率债、利率互换和货币市场。

有的交易员接到李云迪的电话后，还不忘调侃一下这位钢琴家。宁波银行的资深交易员马宇晖在按剧本台词完成交易后，又突然自行加了一句，“能给1*5年的IRS再报个价吗？”

“然后，李云迪就呆萌住了。”马宇晖说。

北京一位参与本次慈善日活动的银行交易员表示，“其实中国有很多贫穷不幸的人，还有很多可怜的孩子，他们很需要帮助与关心。今天大家一起做些trade，用一天的fee，至少能帮帮这些人。”

李云迪完成交易后并接受了媒体采访，他称未来仍将会参加这类活动，通过身体力行向社会传递更多的爱与温暖。

而李云迪的付出则帮助国际货币经纪公司将本次活动推向新的高潮，今日共计捐出的中介经纪费用为历史新高的152万元，累计已捐款超700万元。

上海国际货币由中国外汇交易中心与全球最大的货币经纪公司英国毅联汇业集团(ICAP)合资成立，主要为境内外外汇市场、货币市场、债券市场及衍生品市场提供专业的声讯经纪及信息服务。(完)