丽珠集团周一起停牌 内幕信息泄露事件不断发酵

路透北京6月9日 - 中国丽珠集团(000513.SZ)内幕信息被分析师通过社交网络泄露事件不断发酵，该公司周一公告称，自6月9日开市起公司A股股票停牌，且未给出复牌时间。

刊登在深交所的公告中解释称，临时停牌原因是公司正在筹划股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对本公司股价造成重大影响。

本地媒体--证券时报周一报导称，上周五，中信证券(600030.SS) (6030.HK)首席医药行业分析师张明芳在微信群发布消息称，“丽珠集团将于下周二公布管理层限制性股票＋期权方案：以2013年扣非净利润为基数，2014-2016年净利润同比增速分别不低于15%、20%、30%。”

张明芳还称，中信医药团队看好公司研发、销售能力及产品线，随着公司激励机制的完善，未来三年业绩增速逐年加快确定，维持“增持”评级。

消息一出，众多基金经理纷纷退群并截屏转发。报导引述中信证券方面表示，公司已关注相关事件，张明芳已停职配合调查。

资料显示，张明芳先后在三家大型券商任职，并在公募基金担任过研究员。2006年，就职于招商证券的张明芳获得2006新财富医药生物行业金牌分析师第三名。

2007年，一跃成为新财富医药生物行业金牌分析师第一名；2013年，时任中信建投分析师的张明芳再度获得新财富医药生物行业最佳分析师第一名。

丽珠集团A股上周五收报49.10元人民币，过去一个月累计上涨11.87%。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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