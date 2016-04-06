陆家嘴称母公司正研究公司发展定位 或将购买金融资产

路透上海4月6日 - 中国上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(600663.SS)(900932.SS)周二稍晚公告称，公司当天接到实际控制人浦东国资委以及控股股东陆家嘴集团的通知，二者正在研究公司的发展定位，可能涉及公司购买陆家嘴集团系统的相关金融资产。公司股票将继续停牌。

据中国货币网披露信息，陆家嘴集团旗下金融业资产包括上海陆家嘴金融发展有限公司88.20%股权、陆家嘴国际信托公司63.16%股权等，该集团还与中行(601988.SS)(3988.HK)等合资组建了中银消费金融公司、与香港亚洲联合财务公司等合资组建亚联财小额贷款公司等。

有意思的是，陆家嘴集团及其控股的上海前滩国际商务区投资（集团）公司去年9月曾将上海陆家嘴金融发展有限公司合计70.56亿元股权（占比达88.20%）无偿划转至上海市负责国有金融资产运营的上海国际集团公司，不过在去年12月，这笔股权又无偿回转至陆家嘴集团及前滩公司。

陆家嘴目前主业为房地产开发与经营，目前正与陆家嘴集团合力经营位于上海世博园区的前滩商务区。若本次陆家嘴能够收购母公司的金融资产，上市公司将形成“地产+金融”的双轮驱动发展模式。 陆家嘴A股和B股自今年1月中开始停牌，停牌前A股收报38.61元。（完）