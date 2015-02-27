斯里兰卡称将与中国政府协商复查的中国投资项目

路透北京2月27日（记者 Ben Blanchard） - 斯里兰卡外长萨马拉维拉周五称，在与中国协商前，不会对正在评估的中国投资项目做出决定，并表示斯里兰卡新政府欢迎中国投资者。

斯里兰卡总统西里塞纳对一些中国投资的项目进行复查，包括位于科伦坡的15亿美元的迷你港口新城项目，引发中国的担忧。

萨马拉维拉在北京会见中国外长王毅后表示，并没有直接讨论港口问题，斯里兰卡政府也不是只复查中国投资的项目。

“任何与中国投资相关的问题都会先与中国政府分享和讨论，然后才会做出最终决定，”萨马拉维拉在记者会上说道。

他表示，斯里兰卡将一直欢迎中国的投资，目前投资斯里兰卡更加安全。

“我们试图通过恢复法治、民主以及良好的管理和透明度，为所有投资者创造公平和有利的竞争环境，”萨马拉维拉称。

中国外长王毅表示，中国仍是斯里兰卡的良好合作伙伴。

王毅称，中国愿意做斯方可以信任可以依赖的发展伙伴，继续对斯里兰卡的经济社会发展提供力所能及的帮助。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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