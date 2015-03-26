斯里兰卡承诺港口城项目在问题解决后复工--中国官员

路透北京3月26日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国周四称，正在中国访问的斯里兰卡总统西里塞纳承诺中方投资的科伦坡港口城项目将复工。

斯里兰卡政府此前以缺乏政府批准为由叫停了14亿美元的港口城项目。中国称该项目符合当地法律，取消项目会使外国投资者却步。

中国外交部部长助理刘建超在西里塞纳访华间隙对记者称，西里塞纳向习近平表示，问题解决后，项目将复工。

刘建超称，西里塞纳强调科伦坡港口城的问题是暂时性的，问题不在中方，希望在解决问题后继续该项目。

刘建超表示，两国领导人并未讨论可能重新协商贷款利率的问题。

他指出，中国希望加强两国的国防联系，两国领导人探讨了训练军事人员和提供军事设备方面的合作。

刘建超称，中国牵头的亚投行可能为斯里兰卡基础设施项目提供资金，但这个问题需要在亚投行成立后与其他成员探讨。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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