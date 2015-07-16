斯里兰卡寻求新贷款渠道 替代中资银行贷款

路透科伦坡7月15日（记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡政府官员称，该国正在寻找更为廉价的融资渠道替代来自中资银行的贷款；上台仅六个月的斯里兰卡政府在大选前寻求与中国保持距离。

斯里兰卡政府寻求在8月17日的选举中巩固其权力，现任总统西里塞纳1月上台。亲中国的斯里兰卡前总统拉贾帕克萨正在试图卷土重来。

西里塞纳已经暂停了拉贾帕克萨批准的大多数中国支持的基础设施项目，拉贾帕克萨否认存在腐败和合同价格过高的指责。

两名参与谈判的斯里兰卡财政部官员表示，西里塞纳领导的改革联盟正在洽谈替代来自中资银行的逾50亿美元贷款的约70%，来自其他贷款渠道的资金利率更低、期限更长。

一名高级政府官员称，此举源于政府与中资银行协商更加优惠条款失败，财政部正在考虑从日本、美国或欧洲的银行贷款。

“存在利率更低、期限更长的资金，”他说道。

中国驻科伦坡大使馆称，不清楚斯里兰卡政府替换贷款的举动。大使馆官员此前曾对路透表示，斯里兰卡政府无法重新协商贷款条件。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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