斯里兰卡承诺港口城项目在问题解决后复工--中国

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月26日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国周四称，正在中国访问的斯里兰卡总统西里塞纳承诺中方投资的科伦坡港口城项目将复工。
斯里兰卡政府此前以缺乏政府批准为由叫停了14亿美元的港口城项目。中国称该项目符合当地法律，取消项目会使外国投资者却步。
中国外交部部长助理刘建超在西里塞纳访华间隙对记者称，西里塞纳向习近平表示，问题解决后项目将复工。
刘建超称，西里塞纳强调科伦坡港口城的问题是暂时性的，问题不在中方，希望在解决问题后继续该项目。
刘建超表示，两国领导人并未讨论可能重新协商贷款利率的问题。
他指出，中国希望加强两国的国防联系，两国领导人探讨了训练军事人员和提供军事设备方面的合作。
刘建超称，中国牵头的亚投行可能为斯里兰卡基础设施项目提供资金，但这个问题需要在亚投行成立后与其他成员探讨。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率