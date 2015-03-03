斯里兰卡外长有关中国贷款及潜艇停靠言论被视为该国对华态度更趋强硬

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月2日（记者 Megha Rajagopalan） - 如果斯里兰卡外长萨马拉维拉上周出访北京意在缓解斯里兰卡新政府在疏远中国的担忧，那么这一任务失败了。
萨马拉维拉的言论涉及中国潜艇未来在执行远距离任务时停靠斯里兰卡以及中方向斯里兰卡提供的贷款的问题。专家们指出，萨马拉维拉的言论可能反映了斯里兰卡的立场更加强硬。
这将受到印度的欢迎。印度是斯里兰卡的邻国，也是斯里兰卡传统的保护国。印度对斯里兰卡前总统拉贾帕克萨领导的政府日益亲近中国感到警觉。
“一些人说（斯里兰卡）政府把太多鸡蛋放到了中国一个篮子里，”新加坡国立大学印度问题专家Sinderpal Singh说道。
“这个信号是说‘我们将调整政策，平衡与印度和中国的关系’。”
萨马拉维拉出访中国时表示，近期中国潜艇料不会对斯里兰卡进行更多访问。
萨马拉维拉还在北京称，对中国向斯里兰卡提供的50亿美元贷款中的部分贷款存有担忧。
“总统选举期间，斯里兰卡人民尤其对利率提出很多、很多问题，在某些情况下还对这些贷款的募集方式存有疑问，”他说道。
“因此，作为一个致力于透明的政府，我们将调查每个问题。”
萨马拉维拉称，在斯里兰卡总统西里塞纳于3月26日至28日对中国进行国事访问后，该国财长将访问北京。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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