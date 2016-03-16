李克强：中国有政策储备来稳定经济 金融首要任务是支持实体经济（更新版）

路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，世界经济复苏乏力，中国经济本身也在转型，双重影响下国内经济下行压力确实在持续加大；但中国不可能完不成已经确定的主要经济目标，政府有政策储备来稳定经济。

他在“两会”闭幕后的新闻发布会上并称，中国降息降准以及定向降准都不是“量化宽松”，金融的首要任务还是要支持实体经济发展；而完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各部门和地方还是要“守土有责”。

“中国经济在发展过程当中，还会有小幅的、短期的波动，但是如果经济运行滑出合理区间，我们有创新宏观调控的手段，可以稳定中国经济的运行。”李克强称。

他指出，去年中国实现7%左右增速并没有用“大水漫灌”式的强刺激，而是选择了一条更为艰难但可持续的道路，就是推进结构性改革；正在推进的简政放权和减税等供给侧结构性改革都会释放市场活力，经济新的动能正在生成、而且超出预期。

另外，虽然近年中国经济增速在放缓，但还是实现了比较充分的就业；传统动能也有很大的潜力，工业化、城镇化仍在推进过程中，新型城镇化是最大的内需，特别是中西部地区还有很多有效投资需求。

“中国经济是困难和希望并存，如果从底盘和大势来看，希望大于困难。”李克强表示，对中国经济长期向好充满信心，通过推进改革开放和“双创”激发市场活力，就能顶住中国经济下行的压力。

他称，中国已经提前实现削减三分之一审批事项的目标，今年要下决心再砍掉一批审批事项，而且直接放给市场，即使是需要审批的也要简化手续。

“当然，我们说放权并不是说放任。营造公平竞争环境的监管措施必须到位，还要防止任性、任意地检查，这样简政放权才能更有效，才能让生产力发展起来。”他称。

**金融首要任务是支持实体经济**

李克强认为，金融的首要任务还是要支持实体经济发展，“实体经济不发展，是金融最大的风险”。

他表示，更关注金融机构本身，去年由于一些行业、企业经营困难，金融机构不良贷款比例出现上升；但中国金融业有抵御风险的能力，商业银行资本充足率超13%、拨备覆盖率达到180%以上，而且还可以利用市场化手段降低企业的债务率。

“去年我们采取了一系列像降息、降准、定向降准等措施，这不是量化宽松，我们始终注意把握货币供应量的松紧适度，主要还是为了降低实体经济融资的成本。”李克强称。

他表示，中国要坚定不移地发展多层次的资本市场，而且也可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率；还将力争今年开通深港通。

在谈到去年中国股市异常波动时，李克强称，有关方面采取综合性稳定市场的举措，实际上是要防范发生系统性的金融风险；现在看来随着形势的变化，要改革和完善金融监管体系，实现全覆盖、增强协调性。

“完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各有关部门和地方还是要按照已定的职能履行职责，守土有责，绝不能有任何的松懈。”他称。

随着中国金融业混业经营的发展以及应对金融风险的需要，对金融混业加强监管的呼声越来越高。但以何种形式开展业内仍是众说纷纭。全国人大财经委副主任委员吴晓灵曾表示，简单合并“一行三会”并不能解决目前金融监管的矛盾，银行、证券、保险、信托都有自己的监管原则，金融监管应重在理顺机制、转变理念。

**“老有所养”不是空话**

李克强表示，确实有个别地方发生了养老金发放困难的问题，但这是一地之难、一时之急；只要地方政府尽职尽责，中央政府也会帮助地方政府足额发放养老金。

他并称，中国政府对中国公民保证养老金发放从长期看是没有问题的，“老有所养不会、也绝不能是一句空话”。

“中国现在实施的是养老金省级统筹，省级政府有责任、也有能力通过多方筹集资金，来保证养老金的发放，确有突出困难的，只要地方政府尽力了，中央政府是会给予补助的。”李克强称，这三年中央财政就拿了上万亿元，但地方必须尽职尽责，而且中央政府要督促养老金按时足额发放。

他指出，中国去年养老保险收支节余3,400多亿元人民币，累计节余34,000多亿元；全国社会保障基金储备16,000亿元也没有动，同时还能够划拨国有资产来充实养老基金。

在谈到去产能涉及上百万职工安置问题时，李克强表示，中国选择了钢铁、煤炭行业去产能，同时要避免出现大规模的下岗潮，“必须做到产能要去，但大量职工的饭碗不能丢，而且争取让他们拿上新饭碗。”对于一时尚不能够做到的，中央财政和地方财政有能力进行妥善安置。

此外，“五险一金”仍有适当调整空间，要给地方更多自主权实行阶段性地适当下调。（完）