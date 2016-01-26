今年国际环境比去年更严峻 对中国经济会有多方面影响--李克强

周二刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强25日主持召开座谈会，听取各民主党派全国工商联负责人等对政府工作报告和“十三五”规划纲要的意见建议。

他在会上表示，中国经济本身也处于发展方式转变、产业转型升级的关键和攻坚时期，必须坚持以新理念引领发展，牢牢扭住发展第一要务。