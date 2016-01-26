今年国际环境比去年更严峻 对中国经济会有多方面影响--李克强

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月26日 - 中国国务院总理李克强周一称，今年国际环境比去年更严峻，对中国经济会带来多方面影响。
周二刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强25日主持召开座谈会，听取各民主党派全国工商联负责人等对政府工作报告和“十三五”规划纲要的意见建议。
他在会上表示，中国经济本身也处于发展方式转变、产业转型升级的关键和攻坚时期，必须坚持以新理念引领发展，牢牢扭住发展第一要务。
李克强称，希望各方面敢于在战胜各种挑战中赢得新机遇、实现新发展，确保实现全面建成小康社会决胜阶段良好开局。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)