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中国财经 | 2016年 1月 26日 星期二 18:54 BJT

今年国际环境比去年更严峻 对中国经济会有多方面影响--李克强

路透北京1月26日 - 中国国务院总理李克强周一称，今年国际环境比去年更严峻，对中国经济会带来多方面影响。

周二刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强25日主持召开座谈会，听取各民主党派全国工商联负责人等对政府工作报告和“十三五”规划纲要的意见建议。

他在会上表示，中国经济本身也处于发展方式转变、产业转型升级的关键和攻坚时期，必须坚持以新理念引领发展，牢牢扭住发展第一要务。

李克强称，希望各方面敢于在战胜各种挑战中赢得新机遇、实现新发展，确保实现全面建成小康社会决胜阶段良好开局。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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