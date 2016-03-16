李克强：中美关系向前发展大势不改 将逐步放开美国对华投资门槛

路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，去年中国成为美国最大贸易伙伴，中美共同利益远远大于分歧，中美关系向前发展的大势不会改变。

他在“两会”闭幕后的新闻发布会上并称，中国将会放开或逐步放开美方对中国投资的准入门槛，但是这应该是相向的，双方开放应该是对等的。

“希望美方在和我们进行中美投资协定谈判过程中，能够本着平等共赢的原则来推进。”李克强称。

他表示，中美之间有上百个对话交流机制，只要是出于诚意，管控好分歧，相信中美共同利益还会不断扩大；在中美合作不断扩大的过程中，分歧的量会增加，但所占比例会下降。中美深化合作不仅有利于中美两国，也有利于世界。

李克强称，中美经贸关系的发展从来都是双赢的，“现在美国正在举行大选，很热闹，吸引眼球，但是不管花落谁家，最后谁当总统，我相信中美关系向前发展的大势不会改变。”（完）