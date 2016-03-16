李克强：中美关系向前发展大势不改 将逐步放开美国对华投资门槛

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，去年中国成为美国最大贸易伙伴，中美共同利益远远大于分歧，中美关系向前发展的大势不会改变。
他在“两会”闭幕后的新闻发布会上并称，中国将会放开或逐步放开美方对中国投资的准入门槛，但是这应该是相向的，双方开放应该是对等的。
“希望美方在和我们进行中美投资协定谈判过程中，能够本着平等共赢的原则来推进。”李克强称。
他表示，中美之间有上百个对话交流机制，只要是出于诚意，管控好分歧，相信中美共同利益还会不断扩大；在中美合作不断扩大的过程中，分歧的量会增加，但所占比例会下降。中美深化合作不仅有利于中美两国，也有利于世界。
李克强称，中美经贸关系的发展从来都是双赢的，“现在美国正在举行大选，很热闹，吸引眼球，但是不管花落谁家，最后谁当总统，我相信中美关系向前发展的大势不会改变。”（完）
(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)