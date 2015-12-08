把握好稳增长和调结构平衡 供需两侧发力推进改革--李克强

路透北京12月8日 - 中国国务院总理李克强日前表示，编制十三五规划必须要把握好稳增长和调结构的平衡，既通过稳增长为结构调整创造空间，又以结构调整提高可持续增长能力；同时，要继续从供需两侧发力推进结构性改革。

中央电视台新闻联播引述他周一在国家发改委考察并组织十三五规划编制工作国内外专家座谈会时指出，要经过努力实现基本跨越中等收入陷阱，编制好规划必须深入分析国际经济走势和国内面临主要矛盾，推动解决产能过剩、人口老龄化、社会保障体系薄弱等深层次矛盾，把发展成果更好体现在增进民生福祉上。

“发改委要会同有关部门坚持开门编规划，深入研究提出一批重点政策、重大工程、重要举措，既做好顶层设计也尊重基层首创精神，为地方因地制宜发挥创造性留出空间，编制一个尊重规律、体现民意、促进发展的好规划。”他强调。

李克强要求，规划要把创新驱动放在核心位置，围绕加快培育新动能，提升改造传统动能，以大众创业万众创新带动产业转型升级，使更多新产业新业态新模式涌现出来，适应市场需要并带动更多就业。

他并表示，规划要突出提高发展的质量和效益，把体制创新和科技创新结合起来，提升全要素生产率，推动经济增长从主要依赖自然资源向更多依靠人力资源转变。

李克强11月曾撰文就十三五（2016-2020年）规划建议做出阐述称，保持经济中高速增长是长期任务，未来五年需保持年均经济增长6.5%以上，为此应通过转型升级使产业迈向中高端水平，努力释放经济潜在增长率。（完）