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中国财经 | 2015年 11月 10日 星期二 18:18 BJT

着力保持经济运行在合理区间 实现中高速增长--李克强

路透北京11月10日 - 中国国务院总理李克强强调，要着力保持经济运行在合理区间，实现中高速增长。注重定向调控、相机调控，强化逆周期调节，稳定市场预期；要增强增长动力，还需加大改革创新和结构调整力度。

新华社周二引述他日前在经济座谈会上指出，要合理加大减税力度，扩大有效投资，创新货币政策工具，降低企业融资成本，更好服务实体经济。

李克强表示，要着力加快产业升级，缩短新旧动能转换期，提高质量效益，推动经济迈向中高端水平。通过采取PPP(政府和社会资本合作)等方式，扩大有效投资，加快推进基础设施尤其是中西部公共设施建设，促进均衡发展。

他并要求，要把创新摆在国家战略的核心位置，尤其要靠改革创新体制机制，进一步激发市场活力和社会创造力，突破支撑行业发展的关键技术，推动传统生产模式变革。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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