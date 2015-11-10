着力保持经济运行在合理区间 实现中高速增长--李克强

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京11月10日 - 中国国务院总理李克强强调，要着力保持经济运行在合理区间，实现中高速增长。注重定向调控、相机调控，强化逆周期调节，稳定市场预期；要增强增长动力，还需加大改革创新和结构调整力度。
新华社周二引述他日前在经济座谈会上指出，要合理加大减税力度，扩大有效投资，创新货币政策工具，降低企业融资成本，更好服务实体经济。
李克强表示，要着力加快产业升级，缩短新旧动能转换期，提高质量效益，推动经济迈向中高端水平。通过采取PPP(政府和社会资本合作)等方式，扩大有效投资，加快推进基础设施尤其是中西部公共设施建设，促进均衡发展。
他并要求，要把创新摆在国家战略的核心位置，尤其要靠改革创新体制机制，进一步激发市场活力和社会创造力，突破支撑行业发展的关键技术，推动传统生产模式变革。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。