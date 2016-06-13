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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 13:32 BJT

中国总理李克强称政府将采取更多措施欢迎外国投资

路透北京6月13日 - 中国总理李克强周一称，政府将采取更多措施让外资能公平竞争，并称政府致力于削减钢铁产能。

李克强是在与德国总理默克尔召开新闻简布会时作出以上表态的。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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