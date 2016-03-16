李克强：确有个别地方养老金发放困难 但“老有所养”不会是空话

路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三表示，确实有个别地方发生了养老金发放困难的问题，但这是一地之难、一时之急；只要地方政府尽职尽责，中央政府也会帮助地方政府足额发放养老金。

他在“两会”闭幕后的新闻发布会上并称，中国政府对中国公民保证养老金发放从长期看是没有问题的，“老有所养不会、也绝不能是一句空话”。

“中国现在实施的是养老金省级统筹，省级政府有责任、也有能力通过多方筹集资金，来保证养老金的发放，确有突出困难的，只要地方政府尽力了，中央政府是会给予补助的。”李克强称，这三年中央财政就拿了上万亿元，但地方必须尽职尽责，而且中央政府要督促养老金按时足额发放。

他指出，中国去年养老保险收支节余3,400多亿元人民币，累计节余34,000多亿元；全国社会保障基金储备16,000亿元也没有动，同时还能够划拨国有资产来充实养老基金。

在谈到去产能涉及上百万职工安置问题时，李克强表示，“必须做到产能要去，但大量职工的饭碗不能丢，而且争取让他们拿上新饭碗。”对于一时尚不能够做到的，中央财政和地方财政有能力进行妥善安置。（完）