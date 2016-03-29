李克强：除涉及安全和环保外 投资项目强制性评估评审一律取消

路透北京3月29日 - 中国总理李克强在国务院第四次廉政工作会议上指出，今年要再砍掉一批部门或指定地方实施的行政审批事项；更大限度减少政府核准的企业投资项目，放权给市场。除涉及安全和环保外，投资项目强制性评估评审一律取消。

中国政府网报导称，企业工商登记前置审批，紮实推进“证照分离”试点；全面推开“双随机、一公开”监管，强化线上线下一体化监管。

会议要求，砍掉一切无谓证明和繁文缛节，使企业和群众办事更方便快捷。要推进政务公开，全面公布地方政府权力清单和责任清单，对行政事业性收费、国家职业资格等实行目录管理，年底前国务院进行检查。要加强政府诚信建设，提高政府公信力。

李克强指出，完善激励和问责机制，确保重大决策部署落实。强化工作责任机制。已确定的重大政策、改革举措、工程项目，要做到事事有人抓、有人负责。强化督查问责机制。

国务院今年要继续开展大督查，各地区各部门对督查发现的问题要限期整改，对敷衍塞责的要严肃问责。强化正向激励机制。对真抓实干的地方和干部，加大奖励支持力度，鼓励从实际出发竞相抓发展、干事业，让能者上、庸者下、劣者汰。对探索中的失误，只要是出于公心，应视情予以宽容，汇聚共同推动发展的强大合力。

要强化制度监管，聚焦重点推动反腐倡廉。要管好用好政府的“钱袋子”，重点做好减财政专项、降资金库存、控“三公”经费，政府带头过紧日子。严查侵占挪用贪污专项资金行为，把钱更多用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。

要全程监控土地使用权和矿业权出让、工程项目招投标、政府采购等，年内力争建成电子交易系统，使公共资源交易更加规范透明。要创新和加强国资国企监管，严防国有资产流失。要改革完善金融监管体制，防范金融违规违法和腐败行为。

李克强还要求全程监控公共资源交易，做好以下三项工作：交易平台尽快“建起来”，今年6月底前各地区完成市场整合和平台建设；电子系统尽快“联起来”，力争今年底前建成国家公共资源电子交易系统；交易数据尽快“用起来”，运用大数据加强监测并及时查处。

李克强也列出了一份2015年简政放权成绩单：取消和下放311项行政审批事项，彻底终结非行政许可审批，取消调整70%国务院部门行政审批中介服务事项，压减职业资格44%，中央政府定价项目减少80%。（完）