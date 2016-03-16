李克强：降息降准都不是“量化宽松” 金融首要任务是支持实体经济

路透北京3月16日 - 中国国务院总理李克强周三在“两会”闭幕后的新闻发布会上称，中国降息降准以及定向降准都不是“量化宽松”，金融的首要任务还是要支持实体经济的发展。

他并表示，完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各部门和地方还是要按照已定的职能履行职责，“守土有责”。

“实体经济不发展，是金融最大的风险。去年我们采取了一系列像降息、降准、定向降准等措施，这不是量化宽松，我们始终注意把握货币供应量的松紧适度，主要还是为了降低实体经济融资的成本。”李克强称。

他表示，更关注金融机构本身，去年由于一些行业、企业经营困难，金融机构不良贷款比例是在上升的；但中国有抵御风险的能力，商业银行资本充足率超13%、拨备覆盖率达到180%以上，而且还可以利用市场化手段降低企业的债务率。

“不管市场发生怎样的波动，我们还是要坚定不移地发展多层次的资本市场，而且也可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率。”李克强称。

在谈到去年中国股市异常波动时，他表示，有关方面采取综合性稳定市场的举措，实际上是要防范发生系统性的金融风险；现在看来随着形势的变化，要改革和完善金融监管体系，实现全覆盖、增强协调性。

“完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各有关部门和地方还是要按照已定的职能履行职责，守土有责，绝不能有任何的松懈。”他称。（完）