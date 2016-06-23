李克强称改革让人民币汇率变化规则更透明 更好与市场沟通--报载

路透北京6月23日 - 中国新京报援引国务院总理李克强称，无论从目的和结果看，汇率改革都使人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，而不是要让人民币贬值、拉动出口。更重要的是，改革让人民币汇率变化规则更透明，从而更好与市场进行沟通。

新京报网站援引李克强在本周考察央行时称，金融是“国之重器”。希望央行继续完善金融监管、保持金融稳定，更好服务实体经济。

报导并援引中国人民银行行长助理张晓慧称，近期人民币汇率保持基本稳定，尤其是今年5月以来，美元大幅走强、人民币贬值压力增大的情况下，人民币汇率始终保持在合理均衡水平上的基本稳定。

“这与我们人民币中间价报价机制的改革有非常大的关系：因为我们给出了一个非常透明的规则，可以与市场进行更好的沟通。”张晓慧说。

报导援引张晓慧称，最近一段时间，人民币汇率基本保持稳定，就是因为大家都开始认可这个新的、相对透明的汇率形成规则：人民币汇率变化不仅取决于人民币的供求关系，还取决于美元和一揽子货币的汇率变化情况。

2015年8月，中国人民银行宣布决定完善人民币兑美元中间价报价，以增强人民币汇率中间价的市场化程度和基准性。这一改革被普遍认为是人民币汇率形成机制市场化改革迈出了重要一步。但这期间，也曾引发一些境外机构关于“人民币贬值”的忧虑。（完）