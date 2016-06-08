重申人民币无持续贬值基础 有能力保持合理均衡水平上基本稳定--李克强

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月8日 - 中国国务院总理李克强周二重申，人民币不存在持续贬值的基础，中国无意打“货币战”、“贸易战”来刺激出口，有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
李克强周二下午会见来华出席第八轮中美战略与经济对话、第七轮中美人文交流高层磋商的美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢时做出上述表示。
他并指出，中美合作体量大、领域广，合作过程中出现一些问题是正常现象。关键是要着眼合作大局和主流，妥善处理经贸摩擦。中国作为负责任大国，正在按市场经济方向推进改革，扩大开放。希望美方如期落实《中国加入世界贸易组织议定书》第十五条规定的承诺。
在应询谈及产能过剩问题时，李克强表示，产能过剩是世界许多国家都面临的共同问题，根本原因在于世界经济复苏乏力、国际贸易增长低迷和市场需求下降。中国化解过剩产能的决心是坚定的，就是要按市场规律办事，淘汰落后产能，以新动能改造和提升传统产业，同时努力保障就业。中方愿同各方携手努力，实现相关产业平衡、共赢发展。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。