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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 07:23 BJT

经济下行压力依然较大 用市场化债转股降低企业杠杆率--李克强

路透北京4月11日 - 中国总理李克强周一指出，当前中国经济稳中向好因素增多，但是下行压力依然较大；保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革，尤其是供给性侧结构性改革，并用市场化债转股的方式降低企业杠杆率。

中央电视台援引李克强在部分省区市经济形势座谈会指出，国际新的不确定因素增加；国内实际经济发展面临多重困难，一些领域风险不能忽视，要为经济稳中向好继续蓄能增势。

李克强表示，当前一些行业市场需求好转，但是调结构不能松，要加快提升改造传统动能，淘汰落后产能，消化钢铁煤炭等过剩产能，安排好职工转岗和保障基本生活工作。

他指出，要努力扩大内需，中央预算内投资上半年要全部下拨，用好专项建设基金，带动社会资金投入，推进新开工项目尽快落地，发展中西部地区中小城市和小城镇；促进进出口企稳向好。

李克强并称，要推进减税，打赢全面推进营改增改革攻坚战，做到所有行业税负只减不增；并实施降费，支持各地阶段性降低五险一金，清理各种不合理收费；要助力新经济增长，培育新动能，要坚决稳住就业这个底盘。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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