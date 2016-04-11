经济下行压力依然较大 用市场化债转股降低企业杠杆率--李克强

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月11日 - 中国总理李克强周一指出，当前中国经济稳中向好因素增多，但是下行压力依然较大；保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革，尤其是供给性侧结构性改革，并用市场化债转股的方式降低企业杠杆率。
中央电视台援引李克强在部分省区市经济形势座谈会指出，国际新的不确定因素增加；国内实际经济发展面临多重困难，一些领域风险不能忽视，要为经济稳中向好继续蓄能增势。
李克强表示，当前一些行业市场需求好转，但是调结构不能松，要加快提升改造传统动能，淘汰落后产能，消化钢铁煤炭等过剩产能，安排好职工转岗和保障基本生活工作。
他指出，要努力扩大内需，中央预算内投资上半年要全部下拨，用好专项建设基金，带动社会资金投入，推进新开工项目尽快落地，发展中西部地区中小城市和小城镇；促进进出口企稳向好。
李克强并称，要推进减税，打赢全面推进营改增改革攻坚战，做到所有行业税负只减不增；并实施降费，支持各地阶段性降低五险一金，清理各种不合理收费；要助力新经济增长，培育新动能，要坚决稳住就业这个底盘。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。