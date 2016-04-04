营改增确保所有行业税负只减不增 能有力带动就业--李克强

路透北京4月4日 - 中国政府网周日刊登新闻稿称，国务院总理李克强表示，今年营改增全面实施后，要确保所有行业税负只减不增；这能够有力带动就业特别是1,000多万高校和中职毕业生就业。

李克强4月1日就全面实施营改增主持召开座谈会表示，全面实施营改增，有利于降低企业创新成本，促进设备更新，可为民营经济和小微企业营造更为宽松的发展环境，能够有力带动就业特别是1,000多万高校和中职毕业生就业，从而加快中国新旧动能接续转换。

李克强称，此次营改增全面实施，实行行业范围和抵扣范围“双扩”，涉及新增建筑、房地产、金融、生活服务四个行业约1,000多万户纳税人;这是今年确保积极财政政策更加有效、着力推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革的重头戏。

“这次新增试点行业的营业税约占原营业税总收入的80%，全面实施营改增涉及政府与企业、中央与地方等各方面利益调整。”他指出。

李克强指出，营改增可以大幅度减轻企业税负，将比改革前减轻企业税负5,000多亿元人民币，是近年来最大规模的一次减税；同时，营改增的政策取向突出了推动服务业特别是研发等生产性服务业发展，这可以有力带动制造业升级；此外，营改增还有利于实现增值税全覆盖，对完善我国财税体制有长远意义。

今年政府工作报告指出，将适度扩大财政赤字，主要用于减税降费，包括自今年5月1日起全面实施营改增。（完）