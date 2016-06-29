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国际财经 | 2016年 6月 29日 星期三 18:42 BJT

英国莱斯银行计划裁减约640个职位以降低支出--消息

路透伦敦6月29日 - 据多位知情人士表示，英国莱斯银行集团(LLOY.L)计划裁减约640个职位。莱斯为英国最大抵押放款机构，目前正持续缩减员工人数。

据消息人士指出，遭裁撤的员工全都属于资讯科技及内勤职位，而且是在周三接获通知。由于未获授权透露裁员计划，消息人士要求不具名。

莱斯在金融危机期间获得政府一笔205亿英镑纾困资金，目前正在进行大幅重组，以配合积极降低成本计划，其中包括大量裁员。

“莱斯银行持续推进重大缩编计划，将引发失望情绪，因员工觉得他们已经经历两年无止尽的裁员，”英国联合工会(Unite union)主管Rob MacGregor称。

莱斯发言人拒绝评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张荻)

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