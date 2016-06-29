英国莱斯银行计划裁减约640个职位以降低支出--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月29日 - 据多位知情人士表示，英国莱斯银行集团(LLOY.L)计划裁减约640个职位。莱斯为英国最大抵押放款机构，目前正持续缩减员工人数。
据消息人士指出，遭裁撤的员工全都属于资讯科技及内勤职位，而且是在周三接获通知。由于未获授权透露裁员计划，消息人士要求不具名。
莱斯在金融危机期间获得政府一笔205亿英镑纾困资金，目前正在进行大幅重组，以配合积极降低成本计划，其中包括大量裁员。
“莱斯银行持续推进重大缩编计划，将引发失望情绪，因员工觉得他们已经经历两年无止尽的裁员，”英国联合工会(Unite union)主管Rob MacGregor称。
莱斯发言人拒绝评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。