英国莱斯银行计划裁减约640个职位以降低支出--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长

路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。