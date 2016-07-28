莱斯银行计划裁员3000人并关闭200家分支 因应退欧影响

路透伦敦7月28日 - 英国最大的零售银行--莱斯银行集团(LLOY.L)周四表示，将加快实施削减成本计划，这可以帮助抵消经济环境更形艰困、以及英国公投退欧可能导致信贷需求减少等因素带来的负面影响。

莱斯银行宣布计划通过进一步裁员3,000人和关闭200家分支机构，到2017年底时节省4亿英镑，以在长期低利率环境下保护其获利和有力的股息表现。

执行长Antonio Horta-Osório正在寻找方法，来提高股东回报，并维持莱斯银行核心英国消费者和商业贷款市场业务的利润持续增长。英国公投退欧结果对该市场的不利影响仍未散去。

“鉴于不确定性，现阶段要判断我们正式的中长期目标所受冲击还为时过早，”该行在一份声明中说。

“不过，虽然业务的创造资本能力仍然很强，但有可能未来几年所创造的资本低于此前的预测。”

今年迄今，莱斯银行已经宣布从逾75,000个岗位中裁减大约4,000个。该行还宣布，到2018年底将把非网点房地产投资组合精简30%左右。

截至6月30日的半年，该行录得税前利润24.5亿英镑(33亿美元)，是上年同期的两倍有余。

这个数字略高于该行访问的15位分析师平均预估的23.5亿。上半年营收为89亿英镑，稍低于上年同期。

该行表示，其净利差同期扩大至2.74%，并确认整个财年的净利差在2.7%左右。

不过其减记金额上升近三分之一至2.54亿英镑，夺走了获利数据和净利差的光芒，也令人感觉该行未来将面临的艰难时期。

金融危机期间，莱斯银行曾接受了205亿英镑的政府救助。该行是英国公投退欧后首个公布业绩的英国大型银行，而且万一英国经济下行，它也是最易受影响的银行。

不过公投时间接近该行上半财年末尾，对于放款量的可能影响，要到第三季度甚至更晚才会明朗。(完)