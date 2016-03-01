英国劳合社预计今年在中国的保费收入增长逾一倍--主席

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透上海3月1日 - 英国最大的保险组织--劳合社的中国业务将进入加速期。劳合社全球主席约翰˙纳尔逊（John Nelson）周二表示，其中国公司今年的保费收入将超过25亿元人民币，较2015年9亿元左右的规模增加一倍多。
他在上海接受路透专访时还指出，劳合社正与数家中国保险公司洽谈，这些公司都有意加入劳合社这个专业的财产险与责任险市场。
“中国已基本上是我们一个相当重要的新市场。”他说，从全球来看，与中国市场相关的保费收入以美元计将超过5亿美元。
中国保险市场正保持较高速度的成长，但出于监管等方面的原因，外资保险公司在中国的市场份额仍较低。
“如果说对于外资保险公司而言中国是最容易经营的市场，这句话肯定是不对的，但近年来中国确实取得了一些进步，尤其是保险方面。”他说。
劳合社的承保人按承保险种组成不同规模的组合，即承保辛迪加。目前，有超过90个辛迪加在劳合社承保保险和再保险业务，涵盖来自全世界超过200个国家和地区的所有业务线，其中有30个左右的辛迪加在中国开展业务。
目前中国再保险集团(1508.HK)及中国太平(0966.HK)旗下太平再保险已成为劳合社的常规会员，而复星国际(0656.HK)并购的美国Ironshore保险，亦是劳合社的会员。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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