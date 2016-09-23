英国劳合社研拟退欧应变计划 欲将部分业务迁往欧盟他国

路透伦敦9月22日 - 全球主要专业保险市场--英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周四称，已在研究将部分业务迁往欧盟其他国家的计划，为英国一旦启动退欧程序做好应变准备。

英国在未来几年可能还不会退出欧盟，但Nelson的言论表明，考虑到在欧盟其他国家设立业务所需要的时间，一些金融市场参与者正在迅速采取行动。

劳合社本月稍早表示，如果在英国退出欧盟后，英国的金融公司失去在欧盟销售产品的通行权，该公司可能不得不把部分业务转移到欧盟。

Nelson向路透表示，劳合社已在为这种可能的情况做准备。

“我们的目的是拟出应急方案，以便于条约第50条触发时，在欧盟的业务能够就位，”Nelson通过电话称。

“我们已研究过不少选择，现在正在细化这些选项，”Nelson说，但他未给出更多细节。(完)