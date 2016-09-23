英国劳合社研拟退欧应变计划 欲将部分业务迁往欧盟他国

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月22日 - 全球主要专业保险市场--英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周四称，已在研究将部分业务迁往欧盟其他国家的计划，为英国一旦启动退欧程序做好应变准备。
英国在未来几年可能还不会退出欧盟，但Nelson的言论表明，考虑到在欧盟其他国家设立业务所需要的时间，一些金融市场参与者正在迅速采取行动。
劳合社本月稍早表示，如果在英国退出欧盟后，英国的金融公司失去在欧盟销售产品的通行权，该公司可能不得不把部分业务转移到欧盟。
Nelson向路透表示，劳合社已在为这种可能的情况做准备。
“我们的目的是拟出应急方案，以便于条约第50条触发时，在欧盟的业务能够就位，”Nelson通过电话称。
“我们已研究过不少选择，现在正在细化这些选项，”Nelson说，但他未给出更多细节。(完)
(编译 汪红英；审校 陈宗琦)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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