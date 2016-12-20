英国莱斯银行以24亿美元收购MBNA 冀望从信用卡业务增长中获利

路透伦敦12月20日 - 英国最大抵押贷款银行--莱斯银行集团(LLOY.L)将出价19亿英镑(24亿美元)，从美国银行(BAC.N)手中收购MBNA英国信用卡业务，旨在提升获利并减轻对抵押贷款业务的依赖。

这是莱斯银行自2007-09年金融危机中获援救以来的第一笔重大收购交易。政府持有该行部分股权。

莱斯银行称，该交易包括约8亿英镑已收购股权，并承担2.4亿英镑对不当销售还款保障保险(PPI)的未来索赔义务。交易定于2017年上半年完成。

该行称，将通过其一般经营业务所产生的现金来支付。

莱斯银行并称，MBNA将为集团营收每年贡献6.5亿英镑，该交易能将MBNA成本基础每年削减1亿英镑。MBNA在2016上半年的税后获利为1.23亿英镑。(完)