英国个股：莱斯银行进一步减持TSB银行 11.5%股份

路透伦敦9月25日 - 英国莱斯银行集团 将进一步缩减在TSB 的持股，这次出售11.5%股份之后将剩余50%的持股。根据欧洲监管机构的要求，莱斯银行集团必须出售TSB 。

莱斯银行周四表示，将通过“加速累计投标”向金融机构再出售5,750万股，根据当前股价价值1.61亿英镑左右。瑞银 担任顾问机构。

路透周二曾报导，莱斯银行准备再次出售TSB的股份。

莱斯银行6月通过初次公开发行(IPO)出售了TSB 38.5%的股份，每股售价2.60英镑，根据该价格TSB的估值为13亿英镑。TSB是英国第七大银行。美国、亚洲及英国国内的投资者需求强劲，超额认购倍数为11倍。

欧洲监管机构要求莱斯银行出售组成TSB的631家分支，作为在金融危机期间获得政府205亿英镑(334亿美元)救助的条件。

售价将在周四评估完潜在买家的兴致之后确定，交易预计在周五开盘前完成。一位消息人士表示，不到一个小时股份已经被全部认购。(完)