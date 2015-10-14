若与欧盟条约无重大改变 英国“留欧”没有令人信服的理由--劳埃德银行董事长

路透伦敦10月14日 - 劳埃德银行董事长诺曼·布莱克威尔（Norman Blackwell）称，若英国与欧盟的关系不发生重大改变，则英国留在欧盟没有“令人信服的经济理由”。

布莱克威尔以个人身份在英国议会上议院讲话时发表了上述看法，此言对英国“脱欧派”人士来说是一个鼓舞。英国将于2017年底举行公投，决定是否“脱欧”。

英国首相卡梅伦正试图就英国作为欧盟成员国的条款重新进行谈判，并已承诺一旦他达成新和解，将把是否脱欧留给英国选民决定。

英国的“留欧”和“脱欧”派均在寻求资深商业人士的支持，以加强各自立场的经济可信度。英国零售商玛莎百货（Marks & Spencer）前首席执行官Stuart Rose领衔的一项英国“留欧”活动周一启动。

“从政治和宪法的角度，我认为在英国和欧盟目前的条约安排没有发生重大改变的情况下，让英国留在欧盟最终是不可持续的，”布莱克威尔周二在英国议会上议院表示。

“我也不认为有令人信服的经济理由能推翻这些考量，”他在就英国政府的公投法案进行的辩论上表示。（完）