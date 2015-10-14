若与欧盟条约无重大改变 英国“留欧”没有令人信服的理由--劳埃德银行董事长

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦10月14日 - 劳埃德银行董事长诺曼·布莱克威尔（Norman Blackwell）称，若英国与欧盟的关系不发生重大改变，则英国留在欧盟没有“令人信服的经济理由”。
布莱克威尔以个人身份在英国议会上议院讲话时发表了上述看法，此言对英国“脱欧派”人士来说是一个鼓舞。英国将于2017年底举行公投，决定是否“脱欧”。
英国首相卡梅伦正试图就英国作为欧盟成员国的条款重新进行谈判，并已承诺一旦他达成新和解，将把是否脱欧留给英国选民决定。
英国的“留欧”和“脱欧”派均在寻求资深商业人士的支持，以加强各自立场的经济可信度。英国零售商玛莎百货（Marks & Spencer）前首席执行官Stuart Rose领衔的一项英国“留欧”活动周一启动。
“从政治和宪法的角度，我认为在英国和欧盟目前的条约安排没有发生重大改变的情况下，让英国留在欧盟最终是不可持续的，”布莱克威尔周二在英国议会上议院表示。
“我也不认为有令人信服的经济理由能推翻这些考量，”他在就英国政府的公投法案进行的辩论上表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。