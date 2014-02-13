欧股业绩：莱斯银行集团2013年扭亏为盈，将派发3.95亿英镑奖金

路透伦敦2月13日 - 英国莱斯银行集团 公布2013年扭亏为盈，为六年前接受救助以来首次录得获利。该集团称，将派发3.95亿英镑(约合6.55亿美元)奖金，较上年提高8%。

莱斯银行集团公布，2013年法定利润为4.15亿英镑，上年为亏损6.06亿英镑。同期税前基础营业利润增加逾一倍至62亿英镑。

该集团称，将向执行长支付170万英镑奖金，这些奖金都是股票，延期五年兑现。目前政府持有该集团33%股权。

英国政府9月出售了6%的莱斯银行集团股权，剩余的大部分股权料将于今年售出。

该集团表示，预计今年下半年向监管机构提出重新派息申请，这将提振政府售股前景。该集团上次派息还是在2008年。

该集团去年留出35亿英镑准备金，用于为过去的不当销售向客户提供补偿，但称其核心资本比率增至10.3%。(完)