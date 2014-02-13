欧股业绩：莱斯银行集团2013年扭亏为盈，将派发3.95亿英镑奖金

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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路透伦敦2月13日 - 英国莱斯银行集团 公布2013年扭亏为盈，为六年前接受救助以来首次录得获利。该集团称，将派发3.95亿英镑(约合6.55亿美元)奖金，较上年提高8%。
莱斯银行集团公布，2013年法定利润为4.15亿英镑，上年为亏损6.06亿英镑。同期税前基础营业利润增加逾一倍至62亿英镑。
该集团称，将向执行长支付170万英镑奖金，这些奖金都是股票，延期五年兑现。目前政府持有该集团33%股权。
英国政府9月出售了6%的莱斯银行集团股权，剩余的大部分股权料将于今年售出。
该集团表示，预计今年下半年向监管机构提出重新派息申请，这将提振政府售股前景。该集团上次派息还是在2008年。
该集团去年留出35亿英镑准备金，用于为过去的不当销售向客户提供补偿，但称其核心资本比率增至10.3%。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8