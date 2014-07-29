修正-英国金融：莱斯银行因操纵LIBOR被罚3.7亿美元，或将面临其他惩罚

(更正：因译文有误，内文倒数第三段改为“其中三分之二与试图通过英国附买回协议利率操纵SLS有关”，非“相当于莱斯银行企图透过英国附买回协议利率操纵SLS相关金额的三分之二”)

* 英国央行总裁称监管部门将考虑采取进一步行动

* FCA发现莱斯银行严重滥用政府流动性计划

* 英国FCA罚款1.05亿英镑

* 美国CFTC罚款1.05亿美元，美国司法部罚款8,600万美元

* 英国央行称莱斯银行的行为“明显违法”

路透伦敦7月28日 - 莱斯银行集团 同意缴纳总额3.7亿美元的罚款，因参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利率，并企图操纵一项政府援助银行的贷款项目收费。该行还可能面临进一步的处罚。

这是美国和英国监管部门联合对试图操纵LIBOR及类似指标的相关行为做出的第七起处罚。全球约450万亿(兆)美元金融资产使用这些指标定价。

不过对于试图操纵附买回协议利率，以降低英国央行在2008年金融危机期间推出的支持英国银行计划收费的行为，这还是第一次进行处罚。

这项在2008年推出的特别流动性计划(SLS)，是为了给银行资产负债表减压，提高外界对金融系统的信心。该计划让银行可以用难以交易的抵押贷款资产置换国库券。

英国央行总裁卡尼在7月15日写给莱斯银行董事长Norman Blackwell的信中称，试图操纵费率相关人员可能被追究刑事责任。

“这种操纵行为非常值得谴责，它显然不合法，相关人员可能被追究刑事责任，”卡尼写道。

他说英国监管当局可能考虑是否该对莱斯银行或涉案个人采取进一步行动。任何针对个人的刑事行动将由英国严重诈骗调查局负责，而该局拒绝置评。

英国金融市场行为监管局(FCA)说，滥用SLS是莱斯银行案的新特点。

“为了替企业(莱斯银行和苏格兰皇家银行)牟利而串谋，最后却是让英国纳税人付出代价，这让人无法接受，”在FCA主管执法及金融犯罪的Tracey McDermott说。

英国央行说莱斯银行已支付央行780万英镑，作为央行所获费用短少的赔偿金。莱斯银行是SLS基金最大的使用者。

FCA对莱斯银行课以1.05亿英镑罚金，其中三分之二与试图通过英国附买回协议利率操纵SLS有关。

莱斯银行也因试图操纵日圆、英镑及美元LIBOR，被美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部分别罚款1.05亿美元和8,600万美元。