英国个股：莱斯银行业务加速好转，准备好迎接政府出售股权

路透伦敦8月1日 - 英国政府可能很快开始出售在莱斯银行集团 的股权。此前这家英国最大的零售银行业务加速好转，并将恢复向股东派发分红。

知情人士称，英国政府下周可能向养老金和对冲基金等机构投资者出售50亿英镑(76亿美元)的股权--或其股权的四分之一。

该人士称，如果交易不成功，政府将很可能等到9月。银行家不喜欢在8月出售股份，因为很多投资者正在度假。

莱斯银行执行长Antonio Horta-Osorio热切盼望股权出售启动。“我确信我们尽到了自己的责任，政府现在可以开始卖出股份了，”他周四在新闻发布会上表示。

“现在由政府决定怎样出售以及何时出售。他们现在可以让纳税人享受到股票的获利。”

莱斯银行股票涨约8.1%，最新收报0.74镑，一度触及近三年高点0.741镑，比政府认定的盈亏平衡价格0.61镑高出逾20%。英国政府对该银行的救援规模达到了205亿英镑。

莱斯银行表示已经提前完成了节约成本和增加资本的目标。该行发布好于预期的获利，并上调了财测。其上半年基础获利增长近两倍，达到29亿英镑(44亿美元)。

业绩向好是由于利润率增长和贷款损失减少。这一表现意味着莱斯银行将开始与监管者谈判，以重启向股东分红--这被视为是向股权出售迈出的重要一步。

自从莱斯银行在2008年对竞争对手HBOS的救援失败以来，股东就一直没有获得分红。该银行股票曾经分红稳定而且回报可观。

部分分析师认为今年可能结束停止分红的局面。