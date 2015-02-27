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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 15:59 BJT

修正-欧股业绩：莱斯银行集团公布金融危机以来首次派息

(修正标头)

路透伦敦2月27日 - 莱斯银行集团 宣布在2007-2009年金融危机接受救援以来的首次派息。

当时的救援耗费200亿英镑(310亿美元)税金，目前该行24%的股份为政府持有。

莱斯称，2014财年每股派息0.75便士。

该行公布基础获利78亿英镑，高于前一年的62亿英镑，也优于路透对17名分析师调查预期的获利75亿英镑。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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