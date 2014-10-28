英国个股：莱斯银行再次提拨9亿英镑，用于赔偿不当销售贷款保险

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦10月28日 - 英国最大的零售银行--莱斯银行集团 周二再次提拨9亿英镑(约合14.5亿美元)，用于因不当销售贷款保险的客户赔偿，并公布计划在约150家分支机构裁员9,000人以削减成本。
这使得莱斯银行因付款保障保险(PPI)问题而涉及的赔偿总计将超过110亿英镑，相当于整个行业赔偿金额的逾三分之一。
莱斯银行表示，未来三年将关闭150家分支，相当于其业务网路的6%左右，这是对更多客户使用网络银行的回应。此举将导致裁员9,000人。
与第三季业绩一道公布的未来三年战略计划显示，其中一部分内容为，该行称将向数字技术(数位科技)投资10亿英镑。
在这段期间，莱斯银行计划在英国境内额外放贷300亿英镑，旨在那些代表性不足的领域实现增长，包括消费者贷款、财务规划和退休领域。
莱斯银行称，仍相信与英国监管机构之间的谈判将使该行能够恢复派息，但并未提供何时恢复派息的细节和预期。
莱斯银行公布，第三季基本获利较上年同期增加41%至22亿英镑，坏账亏损大幅下降。第三季法定利润为7.51亿英镑。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。