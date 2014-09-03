《独家新闻》苏格兰独立公投在即，莱斯银行预案迁址伦敦

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦9月2日 - 银行业消息人士告诉路透，如果苏格兰人投票支持独立，莱斯银行集团 可能考虑将注册地址由爱丁堡迁往伦敦。
在9月18日的投票之前，莱斯银行集团已经做好应急计划。8月苏格兰独立的支持者急剧增加，使其从英国分裂出去的可能性增大。苏格兰银行(Bank of Scotland)为莱斯银行所有。
银行消息人士称，莱斯银行的高管在考虑将注册地迁往伦敦，旗下位于爱丁堡的苏格兰银行将以国外分支的形式进行经营。
虽然莱斯银行的多数高管都在伦敦总部，但该行的注册地址在爱丁堡，这就是说如果苏格兰独立，该行将被归列为一家苏格兰银行。
莱斯银行警告称，苏格兰独立会影响到它的融资成本、税负和合规成本。
苏格兰地区的银行业资产相当于该地区经济产出的12.5倍，经济学家们质疑，独立后的苏格兰是否支撑得起莱斯银行及其对手苏格兰皇家银行 。
英国的议员警告称，如果莱斯银行留在独立后的苏格兰，在遇到麻烦时英国央行将不再是它最后的后盾。
在2008年金融危机期间，莱斯银行请求获得205亿英镑(338亿美元)的金援，最后英国政府持有该行40%的股份。
目前英国政府持有莱斯银行25%的股份。该行强调，在知道结果之前不会做出任何决定。该行还称，如果民众投票支持独立，该行将与相关当局合作，确保能为整个英国的客户提供服务。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译