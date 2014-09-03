《独家新闻》苏格兰独立公投在即，莱斯银行预案迁址伦敦

路透伦敦9月2日 - 银行业消息人士告诉路透，如果苏格兰人投票支持独立，莱斯银行集团 可能考虑将注册地址由爱丁堡迁往伦敦。

在9月18日的投票之前，莱斯银行集团已经做好应急计划。8月苏格兰独立的支持者急剧增加，使其从英国分裂出去的可能性增大。苏格兰银行(Bank of Scotland)为莱斯银行所有。

银行消息人士称，莱斯银行的高管在考虑将注册地迁往伦敦，旗下位于爱丁堡的苏格兰银行将以国外分支的形式进行经营。

虽然莱斯银行的多数高管都在伦敦总部，但该行的注册地址在爱丁堡，这就是说如果苏格兰独立，该行将被归列为一家苏格兰银行。

莱斯银行警告称，苏格兰独立会影响到它的融资成本、税负和合规成本。

苏格兰地区的银行业资产相当于该地区经济产出的12.5倍，经济学家们质疑，独立后的苏格兰是否支撑得起莱斯银行及其对手苏格兰皇家银行 。

英国的议员警告称，如果莱斯银行留在独立后的苏格兰，在遇到麻烦时英国央行将不再是它最后的后盾。

在2008年金融危机期间，莱斯银行请求获得205亿英镑(338亿美元)的金援，最后英国政府持有该行40%的股份。

目前英国政府持有莱斯银行25%的股份。该行强调，在知道结果之前不会做出任何决定。该行还称，如果民众投票支持独立，该行将与相关当局合作，确保能为整个英国的客户提供服务。(完)