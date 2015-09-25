英国个股：政府削减对莱斯银行集团的持股比例至不到12%

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透伦敦9月25日 - 英国政府削减对莱斯银行集团 的持股比例至12%以下，使该行更加接近完全私有化。
英国金融投资署负责管理政府持有的莱斯银行集团和苏格兰皇家银行 股份，其周五表示已将对莱斯银行集团的持股比例削减至11.98%。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。