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市场报道 | 2015年 9月 25日 星期五 14:47 BJT

英国个股：政府削减对莱斯银行集团的持股比例至不到12%

路透伦敦9月25日 - 英国政府削减对莱斯银行集团 的持股比例至12%以下，使该行更加接近完全私有化。

英国金融投资署负责管理政府持有的莱斯银行集团和苏格兰皇家银行 股份，其周五表示已将对莱斯银行集团的持股比例削减至11.98%。(完) (编译 许娜；审校 高琦)

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