订单被取消成为企业最大担忧--英国劳合社

路透伦敦12月6日电---据英国劳合社（Lloyd's of London）一项全球调查，由於欧元区债务危机拖累经济增长，企业目前两个最大担忧是：订单被取消及缺乏熟练工。

英国劳合社周一称，企业今年最担心失去订单。2009年调查显示，缺乏银行贷款是当时企业最大担忧。

英国劳合社执行长沃德（Richard Ward）发表声明称："现在，他们的担忧更为基本，许多人想知道客户怎麽了，以及在哪儿能招到急需的熟练工。"

"这份调查是这两年经济不确定性的写照。"

欧洲、北美及亚太地区共500名企业高管参与了调查，他们列出的五大风险包括：订单被取消、缺少熟练工、信誉风险、汇率波动及法规调整。

尽管今年自然灾害频发，但企业列出的50个风险中，自然灾害排在最後十名中。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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