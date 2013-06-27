LME铝价大跌形成套利窗口 中国进口商增加现货铝订单

记者 任玉兰 编译 蔡美珍

路透香港6月27日 - 过去一周中国已增加现货铝订单，因国际市场铝价已跌至近四年低位，低于中国国内的价格。

交易员指出，伦敦金属交易所(LME)价格疲软，开启进口现货铝的套利窗口，为去年第三季以来首见，吸引中国中间商及终端用户买盘。

中国为全球最大铝消费国，若铝进口量上升，可能有助降低目前处于纪录高位的LME铝库存水平。

“中国中间商希望在套利窗口扩大之前进口铝，因为他们怕升水会上扬，”一家大型国际原铝供应商的交易员称。这位交易员未获授权与媒体交谈，因此不愿具名。

这名交易员指出，中国一些终端用户也在要求该公司未来几个月增加合约供应。

卖方由仓库或生产商交付铝货的价格，较LME价格呈现升水，迹象显示，随着需求上升，升水幅度将提高。

LME期铝价格今年以来已下跌14%，部分是由于今年1-5月中国进口减少69%。

反观中国国内价格仅下跌约4%，因随着价格跌破国内生产成本，中国国内冶炼商减少产量，降低库存水位。

交易员指出，在中国流动性紧张之际，铝货套利空间改善，亦吸引融资贸易金属业者寻求铝进口。

交易员称，7月及8月左右交货的铝货，卖方多数要求较LME现货铝每吨升水约250美元，部分日本买家及国际供应商上周协议第三季供应的季度升水即为这个水准。

但交易员表示，由于供应充足，中国买家多数同意的现货进口升水约为240美元，低于2012年第三季的260美元创纪录升水。

不过交易商指出，如果中国持续买进，亚洲现货铝的供应将会下跌，届时可能推高升水幅度。

上海有色网分析师Zhang Chenguang表示，LME铝价大跌，代表中国6月及7月原铝进口可能高于5月。中国5月进口21,816吨，同比下滑36.7%。(完)

(译文审校 隋芬)

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