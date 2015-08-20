《HOME专栏》LME期铝价差交易 多空即将摊牌？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦8月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周二触及每吨1,549.50美元的六年低位。

随着市场集体看衰中国经济，所有的工业金属价格跌跌不休。

铝价前景看来尤其黯淡，因库存偏高，且中国的结构性产能过剩问题，使供给不断以半成品形式向国际市场挹注。

“铝产商面临了一代以来最长的痛苦期”，这是高盛分析师们上周在研究报告中对铝产业前景做出的总结。分析师们认为，期铝三个月和六个月后的目标价均为每吨1,500美元，12个月后则为每吨1,550美元。

尽管高盛对铜价的超悲观看法招致其他分析师的抨击，但却没有人冲出来表示不认同高盛对铝价同样悲观的看法。

然有人伺机对LME价差进行反向操作吗?

因为有人持有LME10月交割日(10月21日)的大量多仓。

价差已经开始收窄，目前看来期铝似乎正在酝酿多空摊牌的局面。

**10月僵局？**

10月交割日的多头仓位巨大，即使按铝的标准衡量也很庞大。铝是LME中流动性最强的合约，而且巨头出没。

LME的最新大额持仓报告显示，在10月交割日的未平仓合约中，一家实体就持有超过40%的多头头寸。

这至少相当于115万吨，而且很可能高于这个水平。

该报告还显示，同一交割日有四个大型空头头寸，所占比例均在5-10%。

考虑到最近价格稳步下跌的趋势，肯定还有众多规模较小的空头。

据LME的交易商持仓状况报告，基金经理的铝头寸仍为净多头。但仅占未平仓合约的5.3%，接近LME去年7月开始发布该报告以来形成的区间的底部。

此外，涉及到基金经理这一块，LME的数据似乎具有内在的多头倾向。

LME经纪商Marex Spectron发布的“投机性仓位”系列报告显示，净空头占铝合约整体未平仓合约的29%，达191,500口(480万吨)。据称这是“2012年8月以来铝合约最大规模的投机性空头头寸”。

价差已经出现绷紧迹象。

周二收盘时，10月/11月价差为每吨4.50美元逆价差。

这导致LME指标现货-三个月正价差缩小至每吨27美元，为5月初以来的最窄水平。

非常明显，这可能只是未来变化的一个先兆，如果多头仓位保持稳定直至10月21日的话。

**牛市？熊市？**

很多年以来，铝市场出现零星价差绷紧已是司空见惯。

之前价差绷紧后，通常价差会迅速扩阔，回到使库存融资变得有利可图的正价差水平。

这种情况本质而言属于看空操作，假定金属过剩且价差结构利于库存融资及盈余存储。

这样看来，如果有人押注会有更多过剩金属且市场正价差结构相应反转，那么10月份的巨额多头头寸可能并未意味着会是逆势牛市。

毕竟预期过剩正是高盛等分析机构认为长期价格将落向成本曲线的理据所在。

铝市场的过度生产以及对价格下滑反应迟缓的情况由来已久。

高盛指出，过去七年间，非中国生产商已经“果断”减少炼厂资产，而中国众多高成本炼厂仍在政府补贴支撑下“苟活”。

“如果我们假定在当前价位下，25%的非中国高风险生产被喊停，那么仍将有必要砍掉另外200万吨的中国供应量，”高盛称，“就目前来看，我们对此毫无信心，所以预计未来12个月的价格将小幅下滑。”

LME铝库存与价差图表：link.reuters.com/fuq45w

**金属的可获得性**

市场或许确实存在供应过剩，但这些盈余并没有存放在LME仓储系统中。

造成10月僵局的原因之一就是，用于实货交割的LME可交易铝库存数量下降，这一点很有意思。

LME试图消除在底特律和荷兰弗利辛恩(Vlissingen)港的铝注册库存提取长队，为解决该问题而做出的种种努力已经明显改变了库存局面。

334万吨的注册铝库存或许看起来还挺多的，但实际上这个规模是2009年以来的最低；在全球金融危机期间，有大量金属涌入LME体系。

能被用于实货交割的可交易库存(Open tonnage)目前为202万吨，这不是今年的最低值，但却远低于前一次多空双方在铝价差上交战时的水平。

其隐含的意义就是，如果10月期约的多头把这些金属用于融资，那么价差恐怕就会转为贴水，从而迫使交割的金属进入LME仓库。

而这将给正在快速变革的LME仓储系统带来新的问题。

底特律和弗利辛恩的仓库运营方有多大的意愿会吸纳更多的金属涌入呢？因为按照LME当前的减少排队举措，他们本来应该是尽可能的把库存金属放出，而非引入。

还有一个新的变数是，LME将在11月推出铝升水合约。那么现在的10月合约多仓会不会是为了应对新情况而出现的大规模仓单筛选操作？

这种大规模的布仓通常会引人质疑，到底有多少可交易库存能用于实货交割。

假设10月的大规模布仓将持有至合约到期，这可能引发LME库存系统灵活程度是否足以面对后排队时代的新环境等连串问题。（完）

(编译 戴素萍/张涛/刘秀红/高琦 审校 屈桂娟/张若琪/张明钧)

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