LME确认将推出限制大型仓位的新规 首先用于铝升水合约

路透伦敦10月22日 - 伦敦金属交易所(LME)周四确认，计划首次引入针对大型仓位的限制，从而避免市场逼仓的发生，一开始先会应用于新推出的铝升水合约。

LME已在上个月就此变动发起咨询，目前在通知中表示，问询后未接到反馈，因此定于11月23日推出新规则。

交易所上个月曾表示，如果未来的法律有所要求，那么仓位限制规定的使用范围将扩展到其它金属合约。

商品交易商目前不受欧盟金融工具市场法规(MiFID)的约束。但这种情况将在MiFID II施行后改变，新规将于2017年1月生效。

LME表示，虽然交易所本身有一套控制大型仓位影响的系统，但却不适用于将于11月23日推出的铝升水合约。

根据LME现行的“贷款指导(Lending Guidance)”，如果其他市场参与者提出要求，那么大型仓位的持有者必须以固定价格向其卖出一些短期合约。

但LME解释称，鉴于新推出的铝升水合约的交割日是基于月度，而非日或周，那么贷款指导就不再适用了。（完）