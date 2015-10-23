LME确认将推出限制大型仓位的新规 首先用于铝升水合约

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月22日 - 伦敦金属交易所(LME)周四确认，计划首次引入针对大型仓位的限制，从而避免市场逼仓的发生，一开始先会应用于新推出的铝升水合约。
LME已在上个月就此变动发起咨询，目前在通知中表示，问询后未接到反馈，因此定于11月23日推出新规则。
交易所上个月曾表示，如果未来的法律有所要求，那么仓位限制规定的使用范围将扩展到其它金属合约。
商品交易商目前不受欧盟金融工具市场法规(MiFID)的约束。但这种情况将在MiFID II施行后改变，新规将于2017年1月生效。
LME表示，虽然交易所本身有一套控制大型仓位影响的系统，但却不适用于将于11月23日推出的铝升水合约。
根据LME现行的“贷款指导(Lending Guidance)”，如果其他市场参与者提出要求，那么大型仓位的持有者必须以固定价格向其卖出一些短期合约。
但LME解释称，鉴于新推出的铝升水合约的交割日是基于月度，而非日或周，那么贷款指导就不再适用了。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。