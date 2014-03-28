LME铝仓储改革计划受阻 CME期铝合约更添胜算

图为美国俄亥俄州本田汽车引擎工厂内的铝锭。 REUTERS/Paul Vernon

路透纽约3月28日 -一英国法院的判决让伦敦金属交易所(LME)全面推行仓储改革的脚步受阻，同时也让芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)捞到意外的好处，几周后该集团将推出期铝合约挑战LME的全球主导地位。

伦敦高等法院周四的判决对俄罗斯铝业联合公司(UCRUSAL)(0486.HK)有利。俄铝是全球最大的铝生产商，担心LME加快旗下全球仓储网络铝出库速度的改革举措，会损及该公司的产品价格。

这对LME来说是个重大挫折，该交易所原定几天后就要实行改革措施，希望以此解决期铝合约日益严重的危机。期铝是该交易所数量最大、流动性最强的交易品种。

这个判决让多年来一直抱怨仓储网络拥堵情况的铝消费者受到打击，美国铝业(Alcoa)(AA.N)等生产商则大感振奋，美铝股价上涨逾6%。对于高盛(GS.N)和嘉能可(GLEN.L)等仓库拥有者而言，这也料将有利于其股价短线表现。

但许多人认为这种涨势将会转瞬即逝，因LME可能会别寻他途继续推行新规。

相反，受益最持久的可能是CME，该集团正在说服铝行业放弃30年来沿用的LME定价体系，转而采用CME新推出的合约。

此举恐非易事，外界怀疑CME能否吸引够多的兴趣，但英国法院周四的判决对CME大有助益。

“关于流动性的确还有些问号，但如果他们想要一个吸引交易量的完美风暴，那么这就是了。”巴克莱资本基本金属分析师NicholasSnowdon说。

CME周四时不愿置评。

**不确定性重现**

距离CME推出与LME相抗衡的铝合约大约还有一个多月，英国法院的判决让金属业再现不确定性。目前尚不清楚LME将寻求上诉，还是重新展开可能长达一年之久的审视过程。

部分市场人士怀疑CME是否已做好充分准备，许多细节还尚待正式公布。

CME拟推出的新期铝合约已获得至少一家重量级客户的认可，即使用铝来制造饮料罐的MillerCoorsSAB.L。

但部分市场人士却怀疑CME有无足够筹码来吸引老牌指标制定者LME的用户。

Snowdon说，从消费者、交易员到生产商等业务，这些对CME新合约的成败至为关键，因为它恐怕很难引起机构投资者的兴趣。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 张明钧)

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