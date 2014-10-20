专访：LME打出亚洲牌 为角逐黄金定价管理权争取优势

路透伦敦10月20日 - 伦敦金属交易所(LME)行政总裁庄敬贤(Garry Jones)表示，LME希望其与亚洲的连结以及在实货金属方面的专业，将有助于LME争取赢得有百年历史的伦敦黄金定价指标的管理权。

他对路透表示，成立已有137年的LME也乐于见到中国监管者或将在明年允许LME把全球基本金属仓库网络延伸进入中国，这对LME把握更多来自中国业务的策略至关重要。

港交所(0388.HK)所拥有的LME，最近笑纳一连串成功，包括最近赢得伦敦白金和铂金定价指标的管理权。

而在角逐以新电子系统取代黄金定价指标的争夺战中，LME也是挤进最后名单的五家企业之一。

庄敬贤在路透专访中表示，很多在LME交易实货基本金属的人，也在买卖贵金属。

“我们感觉到，由于这些实货交易人士，当我们在贵金属领域扮演更大角色时，会有很多来自LME的支持。”

LME的新定价机制将由所谓的LMEbullion平台管理，它是目前多轮定盘机制的电子版本。

“我们复制了他们使用的口头体系，创设了他们希望拥有的电子体系，”庄敬贤说，“如果这取得成功的话，部分可以应用到金市”。

本周稍早，LME业务开发部门主管Matthew Chamberlain对路透表示，LME打造LMEbullion主要用于参与铂金和钯金的定价，但指出黄金定盘过程非常相似。他称，“所以我们曾说过，如果市场喜欢在黄金定价上用(它)，我们会很高兴地加以讨论。”

鉴于LME的所有者是港交所，LME也在向金市参与者展示其东方网络。

**中国仓库**

庄敬贤称，在LME核心的基本金属领域，他对中国政府允许在大陆开设LME许可仓库持乐观看法。

LME的重点是实货金属，如果在全球最大的金属消费国拥有交割和仓储站点，对LME的扩张计划无疑是很大促进。

庄敬贤称，过去监管者不允许LME在大陆建立仓库，但最近出现逐步走向合作的迹象。

港交所将与上交所启动沪港通，允许国际投资者投资两地股市，这被称作是中国开放资本市场的里程碑事件。

庄敬贤称，这类互通最终可能会扩展到中国大陆与国际市场的大宗商品交易，也是个好迹象，说明监管者可能也会批准设立仓库。

他表示，“我们希望未来能在中国大陆建立仓库。我们要明确的是，我们不是要和中国国内交易所竞争，而是与它们合作。这是个监管问题，因此肯定要等到明年。”(完)

(编译 李婷仪/王洋/朱晓军/高琦)

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