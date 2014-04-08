2015年之前LME铝升水合约难以出炉--CEO

路透伦敦/新加坡4月7日 - 伦敦金属交易所(LME)的首席执行官(CEO)GarryJones周一表示，在明年初之前，LME可能不会推出新的铝升水合约(premiumcontract)。而竞争对手芝加哥商业交易所集团(CME.O)则预计将很快推出一款与其竞争的产品。

推出新合约的日期久远，将引发对LME解决已存在数年的排队问题、以及实货价格上涨问题能力的争议。美国的终端用户称，整个行业每年为此的花费达60亿美元。

“仅监管流程就需要大约六个月，因此我们的目标是争取在年底之前完成。新合约在2015年第一季之前可能不会推出，”LME的CEOGarry Jones在CESCO/CRU金属铜会议间隙表示。

消费者称，由于期货和现货市场价差不断扩大，LME的主力合约已经失效。

除LME实货交割指标价格之外另行支付的升水已经触及纪录高位，现在约为LME价格的20%。而历史水平大约在10%左右。

LME周一在发给会员的通知中称，计划推出一个现货交割的铝升水合约，并可能扩大到其他金属，但没有提供方案的细节。LME曾在1月介绍过新合约的首批细节。

上月LME在一项法院判决中败诉，这使CME的合约意外获益。该合约将在5月5日推出，意在吸引LME的客户。LME的改革措施旨在削减其全球仓储网络中的排队问题。

Jones在采访中表示，交易所将在未来几周内决定是否对该项判决提起上诉。俄罗斯铝业联合公司(UCRUSAL)(0486.HK)在这项诉讼中获胜，该公司担心LME的改革会损及其产品价格。

“我们知道，市场不会一直等我们，”他补充说，这一问题给交易所带来“巨大且代价高昂的”困扰。

“有关(仓储改革的)规定可能仍然会实施，时间或许会有修改，或者根据上诉结果，或者重新向市场征询意见，”LME公告称。

LME原计划从4月1日开始实施有关仓储的新规，之前消费者长期抱怨某些仓库提取铝库存需要等一年以上。

**其他改革计划不受影响**

一些分析师表示，LME改革受挫可能把一些消费者吸引到CME，后者希望能够说服铝行业放弃沿用30年的LME定价体系，转而采用CME新推出的合约。

CME的新合约至少得到一家大型铝消费者MillerCoorsSAB.L的认可，这家公司使用铝生产饮料罐，并对LME处理问题的方式提出过批评。

LME还公布了其他一系列改革计划的最新版本，这些计划并未受此项法院判决的影响。

交易所还就发布每家仓库的具体数据达成一致意见，其中包括公布每种金属库存的进出库情况以及等待天数。目前，发布的数据是基于每个地点，而非每个仓库。

将要发布的首份月度报告将是在5月12日公布的4月活动报告。

作为全面改革计划的一部分，LME还承诺发布更多关于多头和空头仓位的数据，类似于美国的交易商持仓报告.

LME称，首份这样的报告将在第二季度发布。(完)

(编译 李春喜/郑茵 审校 高琦)

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