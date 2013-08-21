《独家新闻》LME有意聘请Triland Metals首席运营官Pratt担任CEO--消息

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
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路透纽约8月20日 - 两位消息人士周二称，伦敦金属交易所(LME)有意请资深经纪人Martin Pratt担任该所首席执行官(CEO)的职务，希望他能够领导LME度过其136年历史中最动荡的时期。
Pratt今年42岁，现任日本三菱商事 旗下的有色金属期货经纪公司Triland Metals Ltd的首席运营官。消息人士称，LME最终选择了Pratt，而不是自己的首席运营官Diarmuid O'Hegarty，或曾担任过NYSE Liffe的CEO的Garry Jones。
选择Pratt，LME看重的是他既了结金属交易的复杂结构，又未染指吞噬LME的仓储危机。Pratt将接替即将离任的Martin Abbott，后者在6月宣布将离任。
LME拒绝置评。
LME选择了一位市场圈内人士而未选择交易所高管，这可能反映出这位新CEO眼前面临的独特挑战。LME的CEO堪称是全球金属交易方面最重要的职位。
Pratt的职业生涯都在从事大宗商品交易以及为LME的场内经纪行工作，他在2007年1月担任Triland的首席运营官，之前为知名的经纪行Natixis和Sucden工作过。
虽然Triland是LME的11家场内经纪行成员之一，但该公司并不拥有卷入危机的任何一家金属仓库。
外界对LME仓储政策持续的严厉批评使其受损，部分消费者称该政策导致金属铝现货价格升水飙升至纪录高位，以及提货等待时间长等弊病。
LME与高盛 和其他几家银行及交易商面临数宗集体诉讼，起诉者指称他们在铝仓储方面涉嫌“反竞争的行为”。
LME的新东家港交所(HKEx) 则称起诉毫无依据，LME将积极应诉。
目前还不知清楚Pratt是否接受这份工作。
其中的一位消息人士称，“都还没有最终确定。”(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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