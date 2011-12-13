伦敦金属交易所将接纳中银国际为新会员

* 消息人士称,LME批准中银国际的会员资格将於明年第一季末前完成

* 中国银行在构建商品交易业务方面领先

* 一些LME经纪商担忧业务流失

路透伦敦12月12日电---伦敦金属交易所(LME)将在明年接纳一家中国大银行为新会员,多年沿袭的伦敦金属交易堡垒将迎来一股新的全球经济势力,而对LME交易商而言,市场扩增带来的利益可能超过新进入者导致的市场份额损失.

一位业内消息人士透露,中国银行(601988.SS)(3988.HK)投资银行附属中银国际(BOCI),最晚将於明年一季度末获批LME会员资格.

一些LME交易商担心,目前其与中国客户之间的业务将会分流至中银国际.

中银国际可将与中国内地公司的交易集中至其投资组合.一位中国国有大型冶金企业的期货经理甚至表示,该公司将热切期盼透过中银国际在LME市场开展交易.

但中银国际加盟,也将扩大全球最大金属市场LME的总体流动性,因中国是全球最大的工业原材料消费国,而中国银行是国内第四大银行.

"中银国际更熟悉其客户,因此他们拥有内在优势,但中国客户对价格极为敏感,"伦敦一位金属交易主管指出."他们会在一定程度上忠于中银国际,但他们偶尔也会发现其他公司的条件更有利."

他并称,"我宁愿选择一个拥挤的市场,这样竞争会更激烈,但你能够活下来."

LME一位资深交易员提到,目前仅有约30家中国公司获得与外国经纪商开展期货交易的正式许可,其他公司往往借道香港公司来运作.

"中国内地向西方进一步开放的任何事情都是好事,"LME另一位资深交易员认为.

在拥有130年历史的LME向潜在追求者敞开大门之际,中银国际获得会员资格也会提升其声望.

"此事意义重大,因中银国际将成为首家获得LME会员资格的中资银行,"上海中期期货经纪有限公司分析师周杰指出.他并称,更多中国投资者将通过中银国际在LME进行交易.

此外,中银国际有望成为近期唯一在LME占得一席之地的中资银行.

其母公司中国银行被视作中国四大国有银行中最果断行事者,在打造商品交易业务领域领先于同业.

而其他银行,如中国工商银行(1398.HK)和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)也雄心勃勃期望在中长期扩展商品业务,但这些计划都处於早初阶段.中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)则远远落在後面.

中资银行与外国交易商的结盟能力也取决於中国的监管规则和各家银行的架构.中银国际是中国银行在香港设立的子公司,因此获得一些自主权,无需获得母公司的批准.

**受到欢迎**

一位业内消息人士称,中银国际正在致力於获得英国金融服务监管局(FSA)颁发的许可证,此为加入LME进程中的关键一步.

中银国际正在申请LME二级会员资格,即可以进行电话及电子交易,但不能进行场内交易.

LME和FSA拒绝就此事置评.中银国际一位发言人同样拒绝发表评论.

"当我听说这事时,第一反应就是,'哈!终於等到了!谢谢!',"一家LME经纪商的交易部门另一名主管称,"中国是时候正式进入这个市场了."

上述业内消息人士称,中银国际并不寻求成为整个市场的经纪商,但希望取得LME成员资格,为其国内客户提供更好服务.

他说,只有完全确立LME业务後,该行才会考虑增加外部金属业务客户,并在其他地方进行拓展.

"他们宁慢勿乱,让风险控制在绝对最小水平上,"他补充说.

中银国际还在积极寻求进入其他市场.

消息人士上月告诉路透,该行正计划明年推出铁矿石掉期业务,满足钢厂及交易商不断增强的对冲(避险)需求.

两位熟悉该事的消息人士称,中银国际计划提供经纪服务,铁矿石掉期自营交易及实物交易.

消息人士称,其还计划明年申请新加坡交易所(SGX)的清算会员资格.

中银国际在3月份获得CME Group (CME.O)清算会员资格.CME和SGX均提供铁矿石掉期清算服务,其中全球大部分交易在SGX结算.(完)

--编译 肖群英/王兴亚;审校 张明钧

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