伦敦期铜上扬 因中国制造业扩张提升需求增加的预期

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透吉隆坡1月3日电---伦敦期铜周二上扬,因中国制造业扩张提升对该国工业金属需求将增加的预期.
由於受欧债危机及全球经济放缓相关疑虑影响,2011年期铜价格下跌五分之一,为三年来首次年度下跌.
0118GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.67%报每吨7,650.75美元,延续12月30日的涨势.
上海期货交易所因假期休市.
中国物流与采购联合会(简称CFLP)周日发布新闻稿称,12月制造业采购经理人指数(PMI)升至50.3,高於11月的49.表明制造业活动略微扩张.
一位工会高层周一称,Freeport McMoran Copper & Gold Inc(FCX.N)印尼矿场工人在罢工三个月後,仍决定推迟复工,因500名分包商的员工缺乏工作保障.
周一公布的一项调查显示,欧元区12月制造业连续第五个月衰退,尽管较11月创下的28个月低点有所改善,这意味着疲软趋势或将延续至2012年最初几个月.(完)
--编译 李爽/肖群英;审校 徐文焰/张若琪
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
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