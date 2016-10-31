LME电子仓单凭证系统将在中国试行 登陆大计出现突破

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月31日 - 伦敦金属交易所(LME)表示，将推出一项为期一年的试运行计划，以LME的LMEshield电子系统追踪不在LME系统内的中国仓储金属，这是LME进军中国市场的一项重大发展。
LMEshield在今年4月上线，金属行业消息人士早已预言，这套系统有可能为LME打开进入中国的后门。目前LME仍未获批在中国内地设立注册仓库。
LMEshield是一套仓库商品凭证电子系统。两年多前，中国青岛港发生重复质押金属仓单骗贷的丑闻后，在金属业及银行业者的要求，这套系统应运而生。
LME表示，由中储发展股份(600787.SS)占多数持股的仓储公司Henry Bath，将在LMEshield针对中国仓储金属发行凭证，初期对象为上海保税仓库里的金属，之后打算扩大至其他地区。
“这项协议由Henry Bath主办，并获得其股东--中国重要国营仓储商中储股份的支持，中储股份的在地知识及监管联系，可以为市场提供对于在中国使用LMEshield的信心，”LME行政总裁庄敬贤(Garry Jones)称。
LME将与其他仓储商及中国监管机构合作，安排系统扩大应用至中国其他地点。LME东家为港交所(0388.HK)。
LME表示，目标是在试运行计划期满时，确保其他仓储商也在中国发行LMEshield凭证。
LMEshield的合格使用地包括巴西、智利、印度、日本、南非、台湾、韩国、德国、荷兰及美国。
可使用LMEshield的大宗商品包括铝、铜、锌、铅、锡、煤、铁矿石、钢铁及铁合金。
LMEshield的目标是提供与LME既有电子系统LMESword相同的安全性。LMESword为用于LME期货交割或存于LME注册仓库的金属，提供原产地及名称认证。
LME企图让使用LMESword系统的仓库在中国获批成立，但面临中国本地的强烈阻力。
主要对手为上海期货交易所，金属业消息人士称，上期所担心，若LME注册仓库进入中国，将促使中国用户改用LME进行交易，上期所将损失交易量。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻/张若琪)
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