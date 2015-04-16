专访：沪港通登场后LME更加接近打开中国市场--LME执行长

路透圣地亚哥4月16日 - 伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones接受专访时表示，明年左右将会首度推进潜在获利丰厚的中国市场，因一个备受期待的股票计划将撬开这个全球最大的大宗商品市场。

Jones在CRU Copper场边向路透表示，近期推动的沪港通项目让中国共同基金可以买进香港股票，对于中国向西方开放市场而言是“关键”时刻。

指标香港恒生指数.HSI本周触及七年新高，因内地资金大举涌入港股逢低承接。

Jones在本周专访中称，一旦有价证券衍生品开始加入沪港通，则其开放项目预料将扩大至大宗商品、主要是金属。

这可能起码得等上一年，但LME这个全球最大且最古老的金属交易所有其他选项，做为其首度跨入中国市场的中期策略的一部分。

Jones称，LME可能提供下单传输平台、交叉授权合约、或是实货市场服务等等，包括旗下的LMESword系统，该系统可以验证LME仓储凭单的来源及抬头。

青岛港去年曝出丑闻后，银行和交易商不得不寻找新的途径，来追踪他们代客提供融资的数以百万吨计交易所以外的金属。

“我们的会谈围绕Sword系统展开，是否将其用于中国现货市场，令审计和管控达到新的水准，使我们避免重蹈青岛的覆辙，”他说。

在经历了因渴望进入中国市场而进行长达10年的努力后，这对LME来说将标志着迈出了一大步。中国是世界上最大的金属消费国，市场认为该国金属期货交易额以十亿美元计。

港交所(0388.HK)在三年前以22亿美元收购LME时承诺，将引领在LME注册的仓库进入中国；但目前中国仍禁止外资交易所在该国设立仓库。

“(港交所行政总裁)李小加有一个愿景，LME是其中一部分。我们希望在中国和西方之间逐步出现一个开放的市场，”Jones说。

Jones在18个月前被任命为LME执行长，他调整了困扰该交易所多年的仓储政策，最近还引入新措施，希望能够提升成交量和流动性。

LME计划在10月推出钢废料和螺纹钢期货，以现金结算。Jones说，该交易所围绕定价基准的讨论接近尾声。

LME还将在未来数月开始推出激励措施，以吸引更多业务。(完)

(编译 张明钧/秦德兴; 审校 王洋/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。