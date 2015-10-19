LME执行长称更多中国企业将成为LME成员

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透伦敦10月16日 - 伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones周五表示，在中国国家主席习近平访问英国之前，即将成为LME会员的中国企业更多了。
LME是全球最大且历史最悠久的工业金属市场，希望能在全球最大金属消费国中国拓展新业务。
“我们现在有六个中国会员，以后会有更多，”Garry Jones对路透说。
“有几家在等着加入。目前等待加入的企业不少，”他在LME Week行业会议的最后一日说。
据两名金属行业消息人士称，按资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。