LME执行长称更多中国企业将成为LME成员

路透伦敦10月16日 - 伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones周五表示，在中国国家主席习近平访问英国之前，即将成为LME会员的中国企业更多了。

LME是全球最大且历史最悠久的工业金属市场，希望能在全球最大金属消费国中国拓展新业务。

“我们现在有六个中国会员，以后会有更多，”Garry Jones对路透说。

“有几家在等着加入。目前等待加入的企业不少，”他在LME Week行业会议的最后一日说。

据两名金属行业消息人士称，按资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)正在洽谈购买Metdist Trading Limited，以便进入伦敦金属交易所(LME)公开喊价圈内交易。(完)